Пушкиногорский театр малых форм пополнил число кандидатов на получение «Народного признания»
Театр малых форм в Пушкиногорском культурно-досуговом центре поборется за получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Талант».
Театр создал в 70-х годах ХХ века Николай Ершов, тогдашний директор районного Дома культуры. Первые постановки театра состояли из одноактных пьес. Одним из первых был спектакль «А зори здесь тихие». В 1978 году театр получил звание народного. С 2007 года руководителем Народного театра малых форм является Анна Гринчишина.
Театр регулярно становится участником конкурсов, фестивалей, праздников. В 2008 году коллектив был удостоен диплома I степени на III Открытом фестивале любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты», в 2009 году на этом же фестивале получил приз за лучшую авторскую интерактивную программу.
В 2019 году получил диплом I степени на областном конкурсе «Псковские сказки, сказочники и рассказчики». В 2022 году Народный театр малых форм участвовал в областном открытом фестивале театрального искусства «В Себеж к Гердту».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Пушкиногорский театр малых форм пополнил число кандидатов на получение «Народного признания»