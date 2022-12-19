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Культура

Пушкиногорский театр малых форм пополнил число кандидатов на получение «Народного признания»

Театр малых форм в Пушкиногорском культурно-досуговом центре поборется за получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявки

Театр создал в 70-х годах ХХ века Николай Ершов, тогдашний директор районного Дома культуры. Первые постановки театра состояли из одноактных пьес. Одним из первых был спектакль «А зори здесь тихие». В 1978 году театр получил звание народного. С 2007 года руководителем Народного театра малых форм является Анна Гринчишина.

Фото предоставлено автором заявки

Театр регулярно становится участником конкурсов, фестивалей, праздников. В 2008 году коллектив был удостоен диплома I степени на III Открытом фестивале любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты», в 2009 году на этом же фестивале получил приз за лучшую авторскую интерактивную программу.

Фото предоставлено автором заявки

В 2019 году получил диплом I степени на областном конкурсе «Псковские сказки, сказочники и рассказчики». В 2022 году Народный театр малых форм участвовал в областном открытом фестивале театрального искусства «В Себеж к Гердту».

 

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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