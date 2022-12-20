Первый в Псковской области молодёжный ТОС поборется за «Народное признание»
За проект по благоустройству пляжа у Фотьевского озера в Великолукском районе на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут первый в регионе молодёжный ТОС «Фотьевский край». Он стал претендентом на награду в номинации «Инициатива».
Активисты ТОС занялись благоустройством деревни пять лет назад. Тогда они решили проводить субботники на Фотьевском озере – косили траву, убирали мусор.
Фотьевский пляж, который давно стал местом притяжения всей округи, нуждался в комплексном благоустройстве. Поэтому во время одного из субботников Ольга Федосеенко – теперь уже председатель ТОС – предложила попытаться превратить деревенский пляж в комфортную зону отдыха. Нашлись спонсоры – началось благоустройство. Сначала энтузиасты выровняли и очистили берег, выполнили подсыпку, расширили территорию.
Когда в Псковской области стало создаваться все больше и больше территориальных общественных самоуправлений, Ольга Федосеенко решила попробовать создать свой ТОС. Для дальнейшего благоустройства пляжа ребята решили принять участие в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС, и стали победителями. Это позволило благоустроить пляжную зону – здесь производились подсыпка и выравнивание территории, был увеличен заход в озеро, вырублены кусты, установлены скамейки, урны, песочницы, посажены клумбы с цветами и деревья, установлено ограждение из камней, информационные стенды. Много внимания уделялось и продолжает уделяться благоустройству парковочной зоны.
С 2022 года у активистов ТОС появилась новая традиция – проводить на берегу озера детские праздники. Первый прошел в преддверии Дня молодежи. Также активисты ТОС провели первый в истории Фотьево День деревни.
В дальнейших планах ТОС – участие в грантах, обустройство волейбольной площадки, установка пирса и много других работ, чтобы сделать досуговую зону еще более удобной, комфортной, функциональной.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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