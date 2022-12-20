Первый в Псковской области молодёжный ТОС поборется за «Народное признание»

08:44, 20 декабря 2022, ПАИ

За проект по благоустройству пляжа у Фотьевского озера в Великолукском районе на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут первый в регионе молодёжный ТОС «Фотьевский край». Он стал претендентом на награду в номинации «Инициатива».

Активисты ТОС занялись благоустройством деревни пять лет назад. Тогда они решили проводить субботники на Фотьевском озере – косили траву, убирали мусор.

Фотьевский пляж, который давно стал местом притяжения всей округи, нуждался в комплексном благоустройстве. Поэтому во время одного из субботников Ольга Федосеенко – теперь уже председатель ТОС – предложила попытаться превратить деревенский пляж в комфортную зону отдыха. Нашлись спонсоры – началось благоустройство. Сначала энтузиасты выровняли и очистили берег, выполнили подсыпку, расширили территорию.

Когда в Псковской области стало создаваться все больше и больше территориальных общественных самоуправлений, Ольга Федосеенко решила попробовать создать свой ТОС. Для дальнейшего благоустройства пляжа ребята решили принять участие в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС, и стали победителями. Это позволило благоустроить пляжную зону – здесь производились подсыпка и выравнивание территории, был увеличен заход в озеро, вырублены кусты, установлены скамейки, урны, песочницы, посажены клумбы с цветами и деревья, установлено ограждение из камней, информационные стенды. Много внимания уделялось и продолжает уделяться благоустройству парковочной зоны.

С 2022 года у активистов ТОС появилась новая традиция – проводить на берегу озера детские праздники. Первый прошел в преддверии Дня молодежи. Также активисты ТОС провели первый в истории Фотьево День деревни.

В дальнейших планах ТОС – участие в грантах, обустройство волейбольной площадки, установка пирса и много других работ, чтобы сделать досуговую зону еще более удобной, комфортной, функциональной.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.