ТОС из Пушкиногорского района претендует на премию «Народное признание»

10:36, 20 декабря 2022, ПАИ

За серию проектов по обустройству местного Дома культуры на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут ТОС в деревне Васильевское Пушкиногорского района. Он претендует на награду в номинации «Инициатива».

ТОС, которым руководит Тамара Ильина, был создан в 2020 году и объединил всех местных жителей. Он уже трижды становился победителем областного конкурса грантов.

В 2021 году ТОС получил грант на реализацию культурного проекта «Чтобы помнили». В его рамках удалось заменить старые стенды и приобрести стеллажи для экспонатов музея народного быта, который работает в Васильевском сельском доме культуры. На новых стендах разместили фотографии жителей деревни – участников Великой Отечественной войны.

Второй выигранный грант пошёл на ремонт помещений сельского Дома культуры, замену пола в комнате для занятий и мастер-классов и коридоре.

При Доме культуры работают вокальная группа «Надежда», народный театральный коллектив «Позитив», детский театральный коллектив «Мозаика» и другие.

Третий выигранный грант ТОС потратил на оборудование площадок для мусорных контейнеров, установив их на территории всей деревни.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.