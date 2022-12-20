ТОС из Пушкиногорского района претендует на премию «Народное признание»
За серию проектов по обустройству местного Дома культуры на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут ТОС в деревне Васильевское Пушкиногорского района. Он претендует на награду в номинации «Инициатива».
ТОС, которым руководит Тамара Ильина, был создан в 2020 году и объединил всех местных жителей. Он уже трижды становился победителем областного конкурса грантов.
В 2021 году ТОС получил грант на реализацию культурного проекта «Чтобы помнили». В его рамках удалось заменить старые стенды и приобрести стеллажи для экспонатов музея народного быта, который работает в Васильевском сельском доме культуры. На новых стендах разместили фотографии жителей деревни – участников Великой Отечественной войны.
Второй выигранный грант пошёл на ремонт помещений сельского Дома культуры, замену пола в комнате для занятий и мастер-классов и коридоре.
При Доме культуры работают вокальная группа «Надежда», народный театральный коллектив «Позитив», детский театральный коллектив «Мозаика» и другие.
Третий выигранный грант ТОС потратил на оборудование площадок для мусорных контейнеров, установив их на территории всей деревни.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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