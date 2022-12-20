Великолукский предприниматель вошёл в число претендентов на «Народное признание»
Руководитель ремонтной мастерской «В СОТИКЕ», которая уже 15 лет работает в Великих Луках, Сергей Орехов выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».
В заявке отмечается, что каждую неделю специалисты мастерской выполняют от 60 до 70 заказов разной степени сложности, чинят любые телефоны – от современнейшего гаджета до кнопочных трубок.
Помимо этого, Сергей Орехов является соорганизатором проекта «Строй. Великие Луки», созданного совместно с Василием Иванковым и Алексеем Скачковым. Это группа великолукских предпринимателей и активистов, которые занимаются общественно полезными делами.
Сергей Орехов оказывает помощь в сборе гуманитарных грузов для военнослужащих. Точку для сбора гуманитарной помощи он открыл в офисе своей мастерской «В СОТИКЕ». Очень много людей откликнулось на его призыв: друзья, знакомые, просто неравнодушные великолучане. В вопросах доставки гуманитарного груза предприниматель сотрудничает с Центром добровольчества города Великие Луки. При его непосредственном участии было оформлено и доставлено в воинскую часть несколько увесистых посылок с необходимыми вещами для военнослужащих и мобилизованных. За содействие в оказании адресной гуманитарной помощи мобилизованным великолучанам Сергей Орехов награжден благодарственным письмом ГУ МЧС России по Псковской области.
Предприниматель к тому же профессионально занимается спортом, в основном силовыми видами. В октябре этого года он принял участие в городском забеге в поддержку наших военнослужащих.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Великолукский предприниматель вошёл в число претендентов на «Народное признание»
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