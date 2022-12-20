Великолукский предприниматель вошёл в число претендентов на «Народное признание»

10:36, 20 декабря 2022, ПАИ

Руководитель ремонтной мастерской «В СОТИКЕ», которая уже 15 лет работает в Великих Луках, Сергей Орехов выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».

В заявке отмечается, что каждую неделю специалисты мастерской выполняют от 60 до 70 заказов разной степени сложности, чинят любые телефоны – от современнейшего гаджета до кнопочных трубок.

Помимо этого, Сергей Орехов является соорганизатором проекта «Строй. Великие Луки», созданного совместно с Василием Иванковым и Алексеем Скачковым. Это группа великолукских предпринимателей и активистов, которые занимаются общественно полезными делами.

Сергей Орехов оказывает помощь в сборе гуманитарных грузов для военнослужащих. Точку для сбора гуманитарной помощи он открыл в офисе своей мастерской «В СОТИКЕ». Очень много людей откликнулось на его призыв: друзья, знакомые, просто неравнодушные великолучане. В вопросах доставки гуманитарного груза предприниматель сотрудничает с Центром добровольчества города Великие Луки. При его непосредственном участии было оформлено и доставлено в воинскую часть несколько увесистых посылок с необходимыми вещами для военнослужащих и мобилизованных. За содействие в оказании адресной гуманитарной помощи мобилизованным великолучанам Сергей Орехов награжден благодарственным письмом ГУ МЧС России по Псковской области.

Предприниматель к тому же профессионально занимается спортом, в основном силовыми видами. В октябре этого года он принял участие в городском забеге в поддержку наших военнослужащих.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.