Создательницы благотворительного фонда номинированы на «Народное признание»

13:06, 20 декабря 2022, ПАИ

Создательницы благотворительного фонда «Мир особенных детей» в Великих Луках Юлия Кормушкина и Екатерина Коновалова выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание». Они пополнили список претендентов в номинации «Инициатива».

Благотворительный фонд «Мир особенных детей» начал работать в Великих Луках 2 марта 2022 года. Юлия Кормушкина и Екатерина Коновалова являются членами ВОРДИ – это единственный в России благотворительный фонд, который помогает детям с такими заболеваниями, как аутизм, сенсомоторная и моторная алалия, ЗПР, ЗРР, ДЦП с ЗПР и синдром Дауна.

Фонд в Великих Луках создан для привлечения внимания общественности к проблемам детей с особенностями развития, содействия в профилактике и лечении таких детей, в оказании им социальной, реабилитационной, психологической и моральной поддержки.

С момента основания фонда проведено около 20 благотворительных ярмарок и акций в Великих Луках и Пскове. Фонду на постоянной основе помогает малый бизнес города Великие Луки, предоставляет свою продукцию для продажи на благотворительных ярмарках. Все собранные средства направляются на реабилитацию детей и помощь семьям с детьми-инвалидами.

Также фонд регулярно проводит благотворительные акции в соцсетях с участием малого бизнеса Великих Лук. Например, «Щедрый вторник» – в этой акции каждый предприниматель отправляет фонду процент от своей выручки в этот день. Есть акция и для простых граждан – «Хвостики для особят», когда неравнодушные люди отправляют остаток с банковских карт – 5, 10, 50, 100 рублей на счет фонда или определенного подопечного ребенка.

13 июня 2022 года в Великих Луках состоялось торжественное открытие фотовыставки по социальному проекту Анны Никоновой и Дениса Сергеева «Держи меня за руку». Далее фонд отвез её в Псков. В фотовыставке приняли участие семьи с особыми детьми Великих Лук и Пскова. Этот проект был создан для того, чтобы показать широкой аудитории жизнь семей, которые воспитывают особенных детей, донести посыл, что особенные дети тоже имеют право на полноценную жизнь и задача общества – способствовать этому и по возможности поддерживать их.

Также фонд помогает семьям в сборе средств на реабилитацию детей. На сегодняшний день двое детей уже побывали на реабилитации с помощью фонда в неврологическом центре «Доктрина» в Санкт-Петербурге.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.