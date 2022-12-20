Создательницы благотворительного фонда номинированы на «Народное признание»
Создательницы благотворительного фонда «Мир особенных детей» в Великих Луках Юлия Кормушкина и Екатерина Коновалова выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание». Они пополнили список претендентов в номинации «Инициатива».
Благотворительный фонд «Мир особенных детей» начал работать в Великих Луках 2 марта 2022 года. Юлия Кормушкина и Екатерина Коновалова являются членами ВОРДИ – это единственный в России благотворительный фонд, который помогает детям с такими заболеваниями, как аутизм, сенсомоторная и моторная алалия, ЗПР, ЗРР, ДЦП с ЗПР и синдром Дауна.
Фонд в Великих Луках создан для привлечения внимания общественности к проблемам детей с особенностями развития, содействия в профилактике и лечении таких детей, в оказании им социальной, реабилитационной, психологической и моральной поддержки.
С момента основания фонда проведено около 20 благотворительных ярмарок и акций в Великих Луках и Пскове. Фонду на постоянной основе помогает малый бизнес города Великие Луки, предоставляет свою продукцию для продажи на благотворительных ярмарках. Все собранные средства направляются на реабилитацию детей и помощь семьям с детьми-инвалидами.
Также фонд регулярно проводит благотворительные акции в соцсетях с участием малого бизнеса Великих Лук. Например, «Щедрый вторник» – в этой акции каждый предприниматель отправляет фонду процент от своей выручки в этот день. Есть акция и для простых граждан – «Хвостики для особят», когда неравнодушные люди отправляют остаток с банковских карт – 5, 10, 50, 100 рублей на счет фонда или определенного подопечного ребенка.
13 июня 2022 года в Великих Луках состоялось торжественное открытие фотовыставки по социальному проекту Анны Никоновой и Дениса Сергеева «Держи меня за руку». Далее фонд отвез её в Псков. В фотовыставке приняли участие семьи с особыми детьми Великих Лук и Пскова. Этот проект был создан для того, чтобы показать широкой аудитории жизнь семей, которые воспитывают особенных детей, донести посыл, что особенные дети тоже имеют право на полноценную жизнь и задача общества – способствовать этому и по возможности поддерживать их.
Также фонд помогает семьям в сборе средств на реабилитацию детей. На сегодняшний день двое детей уже побывали на реабилитации с помощью фонда в неврологическом центре «Доктрина» в Санкт-Петербурге.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.