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Культура

Джазмен из Великих Лук пополнил список кандидатов на премию «Народное признание»

Пианист, концертмейстер, джазмен из Великих Лук Сергей Шишков пополнил список претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявки

Сергей Шишков родился в семье профессиональных музыкантов. С семи лет обучался в великолукской музыкальной школе №1 имени М. П. Мусоргского по классу фортепиано, затем принял решение профессионально заниматься музыкой. Он поступил в Псковское музыкальное училище (ныне Псковский колледж искусств), по окончании которого продолжил обучение в Петрозаводской государственной консерватории, где также прошел ассистентуру - стажировку как пианист.

В 2003 году он выпустил сольный альбом. Регулярно участвует в многочисленных джазовых фестивалях и проектах. Известен оригинальными аранжировками джазовых стандартов и композициями собственного сочинения.

Фото предоставлено автором заявки

С 2004 по 2020 год работал в топовых круизных компаниях Америки как солист, концертмейстер, коктейль-пианист, сессионный музыкант и бэнд-лидер. С 2016 по 2020 год являлся руководителем джазового квартета Manhattan Band, куда входили музыканты разных стран мира. Во время работы в США сотрудничал с многими известными музыкантами.

В Великих Луках с 2014 года она проводит фестиваль «Рождественский джаз». В концертах принимают участие лучшие музыканты России и зарубежья.

Фото предоставлено автором заявки

В 2022 году в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» Сергей Шишков сыграл совместный концерт с известной российской джазовой певицей Анной Бутурлиной.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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