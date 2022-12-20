Джазмен из Великих Лук пополнил список кандидатов на премию «Народное признание»

15:07, 20 декабря 2022, ПАИ

Пианист, концертмейстер, джазмен из Великих Лук Сергей Шишков пополнил список претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Талант».

Сергей Шишков родился в семье профессиональных музыкантов. С семи лет обучался в великолукской музыкальной школе №1 имени М. П. Мусоргского по классу фортепиано, затем принял решение профессионально заниматься музыкой. Он поступил в Псковское музыкальное училище (ныне Псковский колледж искусств), по окончании которого продолжил обучение в Петрозаводской государственной консерватории, где также прошел ассистентуру - стажировку как пианист.

В 2003 году он выпустил сольный альбом. Регулярно участвует в многочисленных джазовых фестивалях и проектах. Известен оригинальными аранжировками джазовых стандартов и композициями собственного сочинения.

С 2004 по 2020 год работал в топовых круизных компаниях Америки как солист, концертмейстер, коктейль-пианист, сессионный музыкант и бэнд-лидер. С 2016 по 2020 год являлся руководителем джазового квартета Manhattan Band, куда входили музыканты разных стран мира. Во время работы в США сотрудничал с многими известными музыкантами.

В Великих Луках с 2014 года она проводит фестиваль «Рождественский джаз». В концертах принимают участие лучшие музыканты России и зарубежья.

В 2022 году в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» Сергей Шишков сыграл совместный концерт с известной российской джазовой певицей Анной Бутурлиной.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.