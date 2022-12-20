Спартакиада Союзного государства может быть признана главным событием года
Спартакиада Союзного государства для детей и юношества «Олимпийские надежды» выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».
Международные соревнования Союзного государства России и Белоруссии для юных спортсменов впервые прошли в Псковской области в сентябре 2022 года. В их рамках состоялись турниры по хоккею с шайбой, волейболу и шахматам.
Участниками спартакиады стали 232 школьника: по 116 человек от России и Белоруссии.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.