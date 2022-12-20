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Спартакиада Союзного государства может быть признана главным событием года

Спартакиада Союзного государства для детей и юношества «Олимпийские надежды» выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».

Международные соревнования Союзного государства России и Белоруссии для юных спортсменов впервые прошли в Псковской области в сентябре 2022 года. В их рамках состоялись турниры по хоккею с шайбой, волейболу и шахматам.

Фото предоставлено автором заявки

Участниками спартакиады стали 232 школьника: по 116 человек от России и Белоруссии.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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