Рекордсменка из Порхова поборется за «Народное признание»
Ещё одним номинантом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» стала Ангелина Виткина из Порховского района. Она является рекордсменкой в дисциплине ГТО «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами».
Ангелина Виткина - преподаватель физического воспитания, член общественного совета по физической культуре и спорту при администрации Порховского района, руководитель спортивно-оздоровительного клуба «Грация».
Она многократно становилась чемпионом ВФСК ГТО VIII ступени в упражнении. Свой рекордный результат в 36 сантиметров в упражнении «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами» Ангелина Виткина подтвердила на Всероссийских соревнованиях ГТО «Иду на рекорд», которые проходили с 14 по 19 декабря 2022 года в Самаре.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.