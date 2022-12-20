Создатель музея в Локнянском районе претендует на «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут Сергей Забывалов, который стал основателем и хранителем краеведческого музея в селе Михайлов Погост Локнянского района. Он стал ещё одним соискателем награды в номинации «Инициатива».
Музей расположился в старинном здании бывшей пересыльной тюрьмы. В результате кропотливой поисковой работы, которая длилась больше десяти лет, Сергею Забывалову удалось собрать множество предметов, которые легли в основу разных экспозиций, посвящённых быту крестьян Псковской губернии, историческому прошлому советского времени, военной истории и так далее. На данный момент все залы открыты для посещения.
В заявке отмечается, что на протяжении нескольких лет хранитель музея проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Частые гости экспозиции — ученики Локнянской и Башовской школ, также приезжают дети из других районов Псковской области.
Приезжают в музей и поисковики — руководители Поискового движения Псковской области, члены поисковых отрядов «Томич» и «Сибиряк», поисковики с полуострова Ямал, члены молодёжного поискового отряда из города Новосокольники «Грифон».
Из-за отсутствия Дома культуры в селе в музейном здании проводятся праздничные мероприятия. В 2022 году посетили краеведческие экспозиции и дали им положительную оценку члены жюри конкурса сельских поселений.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.