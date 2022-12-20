Создатель музея в Локнянском районе претендует на «Народное признание»

23:23, 20 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут Сергей Забывалов, который стал основателем и хранителем краеведческого музея в селе Михайлов Погост Локнянского района. Он стал ещё одним соискателем награды в номинации «Инициатива».

Музей расположился в старинном здании бывшей пересыльной тюрьмы. В результате кропотливой поисковой работы, которая длилась больше десяти лет, Сергею Забывалову удалось собрать множество предметов, которые легли в основу разных экспозиций, посвящённых быту крестьян Псковской губернии, историческому прошлому советского времени, военной истории и так далее. На данный момент все залы открыты для посещения.

В заявке отмечается, что на протяжении нескольких лет хранитель музея проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Частые гости экспозиции — ученики Локнянской и Башовской школ, также приезжают дети из других районов Псковской области.

Приезжают в музей и поисковики — руководители Поискового движения Псковской области, члены поисковых отрядов «Томич» и «Сибиряк», поисковики с полуострова Ямал, члены молодёжного поискового отряда из города Новосокольники «Грифон».

Из-за отсутствия Дома культуры в селе в музейном здании проводятся праздничные мероприятия. В 2022 году посетили краеведческие экспозиции и дали им положительную оценку члены жюри конкурса сельских поселений.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.