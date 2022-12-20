Электромонтёр из Себежа включён в список претендентов на «Народное признание»
Электромонтёр из Себежа Иван Иванов вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание».
Иван Иванов уже более 25 лет работает электромонтёром в РЭС № 2 по городу Себежу и Себежскому району. «Каждый день, несмотря на погоду и время года, праздничные и выходные дни, если случаются аварии, он работает на улице — в городе, в лесах, болотах, устраняя неполадки, чтобы в каждой деревне, каждом доме горел свет», — отмечается в заявке.
Иван Иванов не раз получал благодарность от администрации Себежского района и своих непосредственных руководителей.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.