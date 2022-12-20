Тренер по лёгкой атлетике из Великих Лук вошла в число соискателей премии «Народное признание»
Тренер по лёгкой атлетике и многократная победительница различных соревнований Ирина Толкачева из Великих Лук поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».
Ирина Толкачева в 2020 году окончила с отличием Великолукскую академию физической культуры и спорта по программе бакалавриата, а в 2022-м — по программе магистратуры. Она является судьёй первой категории по лёгкой атлетике, принимает участие в подготовке и проведении различных соревнований.
С 2020 года работает тренером-преподавателем по лёгкой атлетике в детско-юношеской спортивной школе № 1 «Атлетика» города Великие Луки. Воспитанники молодого преподавателя являются неоднократными победителями и призёрами городских и областных соревнований по лёгкой атлетике, а также имеют различные спортивные разряды.
Помимо работы в спортивной школе, Ирина Толкачева преподаёт физическую культуру в Демидовской школе — филиале Першинской средней школы Великолукского района.
В 2022 году Ирина Толкачева на летнем чемпионате СЗФО по лёгкой атлетике в Брянске одержала победу в беге на 100 метров и 400 метров с барьерами. На зимнем чемпионате СЗФО заняла второе место в беге на 60 метров.
Она является кандидатом в мастера спорта в беге на 60, 400, 800 метров и 400 метров с барьерами. Девушка неоднократно становилась победителем и призёром чемпионатов и первенств Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, была победителем Всероссийского фестиваля вузов физической культуры и спорта в номинации «Полоса профессиональных испытаний», который проходил в Омске в мае 2022 года.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Тренер по лёгкой атлетике из Великих Лук вошла в число соискателей премии «Народное признание»