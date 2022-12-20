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Тренер по лёгкой атлетике из Великих Лук вошла в число соискателей премии «Народное признание»

Тренер по лёгкой атлетике и многократная победительница различных соревнований Ирина Толкачева из Великих Лук поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».

Фото предоставлено автором заявки

Ирина Толкачева в 2020 году окончила с отличием Великолукскую академию физической культуры и спорта по программе бакалавриата, а в 2022-м — по программе магистратуры. Она является судьёй первой категории по лёгкой атлетике, принимает участие в подготовке и проведении различных соревнований.

С 2020 года работает тренером-преподавателем по лёгкой атлетике в детско-юношеской спортивной школе № 1 «Атлетика» города Великие Луки. Воспитанники молодого преподавателя являются неоднократными победителями и призёрами городских и областных соревнований по лёгкой атлетике, а также имеют различные спортивные разряды.

Фото предоставлено автором заявки

Помимо работы в спортивной школе, Ирина Толкачева преподаёт физическую культуру в Демидовской школе — филиале Першинской средней школы Великолукского района.

В 2022 году Ирина Толкачева на летнем чемпионате СЗФО по лёгкой атлетике в Брянске одержала победу в беге на 100 метров и 400 метров с барьерами. На зимнем чемпионате СЗФО заняла второе место в беге на 60 метров.

Фото предоставлено автором заявки

Она является кандидатом в мастера спорта в беге на 60, 400, 800 метров и 400 метров с барьерами. Девушка неоднократно становилась победителем и призёром чемпионатов и первенств Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, была победителем Всероссийского фестиваля вузов физической культуры и спорта в номинации «Полоса профессиональных испытаний», который проходил в Омске в мае 2022 года.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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