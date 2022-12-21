Соревнования по военно-спортивному многоборью могут стать главным событием года

10:31, 21 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился ещё один претендент на награду. Это межрайонные соревнования по военно-спортивному многоборью, посвященные памяти шестой роты 104-го полка ВДВ, которые прошли в 2022 году уже в 12-й раз.

В турнире приняли участие 8 команд из Великих Лук, Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Куньинского и Великолукского районов. Среди заданий были военно-спортивная эстафета, силовые упражнения, разборка-сборка автомата Калашникова и другие. Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Переслегинской школы Великолукского района, второе место заняла команда Новоржевской средней школы, третье — Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина.

Цель соревнований — патриотическое воспитание молодежи, популяризация военно-прикладных видов спорта, развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы со старшими школьниками во внеурочное время. В организации и проведении соревнований участвуют администрация Пушкиногорского района, Молодежный центр Детской школы искусств имени С. С. Гейченко, РООСВДВ «Союз десантников Псковской области», АНО «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота», администрация средней школы имени А. С. Пушкина, поисковый отряд имени Героя РФ Воробьева А. В., клуб «Патриот».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.