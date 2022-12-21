Соревнования по военно-спортивному многоборью могут стать главным событием года
В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился ещё один претендент на награду. Это межрайонные соревнования по военно-спортивному многоборью, посвященные памяти шестой роты 104-го полка ВДВ, которые прошли в 2022 году уже в 12-й раз.
В турнире приняли участие 8 команд из Великих Лук, Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Куньинского и Великолукского районов. Среди заданий были военно-спортивная эстафета, силовые упражнения, разборка-сборка автомата Калашникова и другие. Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Переслегинской школы Великолукского района, второе место заняла команда Новоржевской средней школы, третье — Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина.
Цель соревнований — патриотическое воспитание молодежи, популяризация военно-прикладных видов спорта, развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы со старшими школьниками во внеурочное время. В организации и проведении соревнований участвуют администрация Пушкиногорского района, Молодежный центр Детской школы искусств имени С. С. Гейченко, РООСВДВ «Союз десантников Псковской области», АНО «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота», администрация средней школы имени А. С. Пушкина, поисковый отряд имени Героя РФ Воробьева А. В., клуб «Патриот».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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