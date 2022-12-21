Себежская самбистка и дзюдоистка поборется за «Народное признание»
Спортсменка из Себежского района Елизавета Артемьева, которая занимается самбо и дзюдо, пополнила список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Она будет бороться за награду в номинации «Рекорд».
Елизавета Артемьева занимается самбо и дзюдо уже шесть лет. За это время она стала победительницей большого количества соревнований по борьбе самбо и дзюдо. У девушки в копилке свыше 50 наград в этом виде спорта.
Она является бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо, победительницей четырнадцатой областной Спартакиады учащихся по борьбе самбо, победительницей восьмого Международного фестиваля боевых единоборств в Белоруссии.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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