Ещё одна себежская самбистка вошла в число претендентов на «Народное признание»
В число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» вошла ещё одна самбистка из Себежского района. Это Евгения Михайловская, которая претендует на награду в номинации «Рекорд».
Девушка занимается самбо в течение пяти лет. За это время она завоевала 27 медалей в своём виде спорта.
Евгения Михайловская стала бронзовым призёром Северо-Западного федерального округа, призёром первенств Псковской области по самбо. В 2021 году получила звание кандидата в мастера спорта по самбо.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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