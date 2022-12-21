Арт-фестиваль «Невесомость_ВЛ» может получить премию «Народное признание»
Фестиваль современного искусства «Невесомость_ВЛ», который летом 2022 года впервые состоялся в Великих Луках, выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».
Фестиваль организовала группа активистов, а его участниками стали около 30 художников со всей страны. К проекту были привлечены музыканты, фотографы, танцоры. На мероприятии были представлены картины, скульптуры, несколько диджитал-проектов, перфомансы, скульптурные инсталляции и фотозоны.
В общей сложности выставку и мероприятия в рамках арт-фестиваля посетили около 1000 человек.
Завершением проекта стал модный показ от стилистов и модельеров Великих Лук. Самой молодой участницей стала модельер Полина Тамашева, ей на тот момент было 14 лет.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.