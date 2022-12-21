Арт-фестиваль «Невесомость_ВЛ» может получить премию «Народное признание»

15:51, 21 декабря 2022, ПАИ

Фестиваль современного искусства «Невесомость_ВЛ», который летом 2022 года впервые состоялся в Великих Луках, выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».

Фестиваль организовала группа активистов, а его участниками стали около 30 художников со всей страны. К проекту были привлечены музыканты, фотографы, танцоры. На мероприятии были представлены картины, скульптуры, несколько диджитал-проектов, перфомансы, скульптурные инсталляции и фотозоны.

В общей сложности выставку и мероприятия в рамках арт-фестиваля посетили около 1000 человек.

Завершением проекта стал модный показ от стилистов и модельеров Великих Лук. Самой молодой участницей стала модельер Полина Тамашева, ей на тот момент было 14 лет.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.