Художник Иван Трахов стал соискателем премии «Народное признание»

18:27, 21 декабря 2022, ПАИ

Граффитист и мультипликатор Иван Трахов стал соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание». Он выдвинут на награду в номинации «Талант».

Иван Трахов родился в Пскове, учился в Псковском государственном университете на факультете информатики. Свою деятельность как аниматор начинал в студии «Мельница» в Санкт-Петербурге. В разные годы участвовал в создании мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк 2» и «Три богатыря: ход конем».

В 2022 году в Пскове он выполнил граффити для фестиваля «Виноград» и стал куратором проекта, в рамках которого на фасады 12 домов были нанесены картины известных художников, хранящихся в Псковском музее-заповеднике.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.