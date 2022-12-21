Художник Иван Трахов стал соискателем премии «Народное признание»
Граффитист и мультипликатор Иван Трахов стал соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание». Он выдвинут на награду в номинации «Талант».
Иван Трахов родился в Пскове, учился в Псковском государственном университете на факультете информатики. Свою деятельность как аниматор начинал в студии «Мельница» в Санкт-Петербурге. В разные годы участвовал в создании мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк 2» и «Три богатыря: ход конем».
В 2022 году в Пскове он выполнил граффити для фестиваля «Виноград» и стал куратором проекта, в рамках которого на фасады 12 домов были нанесены картины известных художников, хранящихся в Псковском музее-заповеднике.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.