Клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле выдвинута на «Народное признание»
В номинации «Инициатива» ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» стала клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле. Она выдвинута на награду за открытие центра общения старшего поколения, который заработал 27 октября 2022 года.
Это пилотный проект Пенсионного фонда, который запустили в пяти регионах России, в том числе и в Псковской области. На сегодняшний день Невельский район — единственный в регионе, где открылся такой центр. Его основная цель — создание условий для организации и установления дружеских контактов пожилых людей.
Для центра в клиентской службе было выделено помещение. Оно оборудовано мебелью, гостевым компьютером с возможностью выхода в интернет, телевизором, мини-библиотекой. Здесь же разместился и медицинский уголок для измерения артериального давления.
В центре для пожилых специалисты проводят консультации юридической, медицинской направленности, проводят беседы на политические и экономические темы, мастер-классы. Люди «серебряного» возраста приходят сюда и для того, чтобы просто пообщаться за чашкой чая в тёплой дружеской атмосфере.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
В Псковской научной библиотеке пройдёт презентация приключенческой книги Ивана Соловьёва