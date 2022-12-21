Клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле выдвинута на «Народное признание»

20:39, 21 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Инициатива» ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» стала клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле. Она выдвинута на награду за открытие центра общения старшего поколения, который заработал 27 октября 2022 года.

Это пилотный проект Пенсионного фонда, который запустили в пяти регионах России, в том числе и в Псковской области. На сегодняшний день Невельский район — единственный в регионе, где открылся такой центр. Его основная цель — создание условий для организации и установления дружеских контактов пожилых людей.

Для центра в клиентской службе было выделено помещение. Оно оборудовано мебелью, гостевым компьютером с возможностью выхода в интернет, телевизором, мини-библиотекой. Здесь же разместился и медицинский уголок для измерения артериального давления.

В центре для пожилых специалисты проводят консультации юридической, медицинской направленности, проводят беседы на политические и экономические темы, мастер-классы. Люди «серебряного» возраста приходят сюда и для того, чтобы просто пообщаться за чашкой чая в тёплой дружеской атмосфере.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.