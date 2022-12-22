Чемпионка Кубка мира по пилонному спорту вошла в список претендентов на «Народное признание»

23:15, 21 декабря 2022, ПАИ

В список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» вошла псковичка Софья Колоскова. В 2022 году она стала двукратной чемпионкой Кубка мира по спортивному и артистическому пилону, чемпионкой Европы, чемпионкой Евразии, победительницей мирового чемпионата WorldStar-2022 по спорту на пилоне.

Воздушной гимнастикой и спортом на пилоне Софья Колоскова занимается уже три года. За это время она завоевала более 50 наград разной значимости на международных и всероссийских соревнованиях. Также она является обладательницей гран-при в международном конкурсе «Шоу талантов» в номинации «Современный танец».

В 2022 году псковичка стала участницей кастинга в телешоу «Русский ниндзя».

Кроме того, она участвует в различных спортивных мероприятиях — забегах, преодолении полосы препятствий, была победителем городской олимпиады по физической культуре.

На данный момент Софья Колоскова ведёт тренерскую работу по воздушной гимнастике и фитнесу, является дипломированным тренером. Её воспитанники становятся призёрами и победителями международных и российских чемпионатов.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.