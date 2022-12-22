Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионка Кубка мира по пилонному спорту вошла в список претендентов на «Народное признание»

В список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» вошла псковичка Софья Колоскова. В 2022 году она стала двукратной чемпионкой Кубка мира по спортивному и артистическому пилону, чемпионкой Европы, чемпионкой Евразии, победительницей мирового чемпионата WorldStar-2022 по спорту на пилоне.

Фото предоставлено автором заявки

Воздушной гимнастикой и спортом на пилоне Софья Колоскова занимается уже три года. За это время она завоевала более 50 наград разной значимости на международных и всероссийских соревнованиях. Также она является обладательницей гран-при в международном конкурсе «Шоу талантов» в номинации «Современный танец».

В 2022 году псковичка стала участницей кастинга в телешоу «Русский ниндзя».

Кроме того, она участвует в различных спортивных мероприятиях — забегах, преодолении полосы препятствий, была победителем городской олимпиады по физической культуре.

На данный момент Софья Колоскова ведёт тренерскую работу по воздушной гимнастике и фитнесу, является дипломированным тренером. Её воспитанники становятся призёрами и победителями международных и российских чемпионатов.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Псковичей приглашают окунуться в прорубь
21 декабря 2022

Чемпионка Кубка мира по пилонному спорту вошла в список претендентов на «Народное признание»
21 декабря 2022

Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница номинированы на «Народное признание»
21 декабря 2022

Псковские спортсмены завоевали семь медалей на открытом арт-фестивале воздушных искусств
21 декабря 2022

Ещё одна себежская самбистка вошла в число претендентов на «Народное признание»
21 декабря 2022

Себежская самбистка и дзюдоистка поборется за «Народное признание»
21 декабря 2022

Соревнования по военно-спортивному многоборью могут стать главным событием года
20 декабря 2022

Тренер по лёгкой атлетике из Великих Лук вошла в число соискателей премии «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...