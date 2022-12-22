Чемпионка Кубка мира по пилонному спорту вошла в список претендентов на «Народное признание»
В список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» вошла псковичка Софья Колоскова. В 2022 году она стала двукратной чемпионкой Кубка мира по спортивному и артистическому пилону, чемпионкой Европы, чемпионкой Евразии, победительницей мирового чемпионата WorldStar-2022 по спорту на пилоне.
Воздушной гимнастикой и спортом на пилоне Софья Колоскова занимается уже три года. За это время она завоевала более 50 наград разной значимости на международных и всероссийских соревнованиях. Также она является обладательницей гран-при в международном конкурсе «Шоу талантов» в номинации «Современный танец».
В 2022 году псковичка стала участницей кастинга в телешоу «Русский ниндзя».
Кроме того, она участвует в различных спортивных мероприятиях — забегах, преодолении полосы препятствий, была победителем городской олимпиады по физической культуре.
На данный момент Софья Колоскова ведёт тренерскую работу по воздушной гимнастике и фитнесу, является дипломированным тренером. Её воспитанники становятся призёрами и победителями международных и российских чемпионатов.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Чемпионка Кубка мира по пилонному спорту вошла в список претендентов на «Народное признание»
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