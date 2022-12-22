Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посетившие «Дачу Деда Мороза» псковичи поделились впечатлениями

Скриншот из сюжета "Первого Псковского"

Посетившие «Дачу Деда Мороза» псковичи поделились своими впечатлениями. Сюжет о посещении нового места досуга в парке Строителей снял телеканал «Первый Псковский». 

«Дача маленькая, уютная, никакого большого замка, куда надо ходить, где холодно. Здесь очень тепло, уютно, мило и красиво. Хорошо: мне понравилось и дети довольны», — рассказала псковичка София Муравинец, которая побывала на «Даче Деда Мороза» вместе с дочкой. 

Во дворе установлены арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка, ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд. На территории будет работать фудтрак с новогодними угощениями.

«Очень красиво получилось. В первый раз такое в городе. И ребенку очень нравится: восторгу нет предела!» —  делится впечатлениями от атмосферы Ольга Васильева.

Также псковичи отметили, что новое место в парке Строителей поможет людям разнообразить новогодние фотографии в соцсетях. «Классная фотозона, можно пофотографироваться! Елка очень красивая», — оценила Ангелина Лавренова.

«Дача Деда Мороза» открылась в Пскове на прошлой неделе. Купить билет для посещения дачи можно здесь или на месте. О том, как пришла идея открыть «Дачу Деда Мороза» в Пскове, ранее рассказал представитель ТКД Дмитрий Волхонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Обращать внимание на запах искусственной ели советуют псковичам
22 декабря 2022

За запуск новых катеров на Талабы перевозчик выдвинут на «Народное признание»
22 декабря 2022

Четыре автомобиля поступили в Печорскую районную больницу
22 декабря 2022

Станцию умягчения воды построят в Пскове в 2023 году
22 декабря 2022

Посетившие «Дачу Деда Мороза» псковичи поделились впечатлениями
22 декабря 2022

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове
22 декабря 2022

День энергетика отмечают в России
21 декабря 2022

Эксперты рассказали о способах отличить настоящую икру от искусственной

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...