Посетившие «Дачу Деда Мороза» псковичи поделились впечатлениями

09:50, 22 декабря 2022, ПАИ

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Посетившие «Дачу Деда Мороза» псковичи поделились своими впечатлениями. Сюжет о посещении нового места досуга в парке Строителей снял телеканал «Первый Псковский».

«Дача маленькая, уютная, никакого большого замка, куда надо ходить, где холодно. Здесь очень тепло, уютно, мило и красиво. Хорошо: мне понравилось и дети довольны», — рассказала псковичка София Муравинец, которая побывала на «Даче Деда Мороза» вместе с дочкой.

Во дворе установлены арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка, ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд. На территории будет работать фудтрак с новогодними угощениями.

«Очень красиво получилось. В первый раз такое в городе. И ребенку очень нравится: восторгу нет предела!» — делится впечатлениями от атмосферы Ольга Васильева.

Также псковичи отметили, что новое место в парке Строителей поможет людям разнообразить новогодние фотографии в соцсетях. «Классная фотозона, можно пофотографироваться! Елка очень красивая», — оценила Ангелина Лавренова.

«Дача Деда Мороза» открылась в Пскове на прошлой неделе. Купить билет для посещения дачи можно здесь или на месте. О том, как пришла идея открыть «Дачу Деда Мороза» в Пскове, ранее рассказал представитель ТКД Дмитрий Волхонов.