За запуск новых катеров на Талабы перевозчик выдвинут на «Народное признание»
Колхоз имени Залита вошёл в число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он стал соискателем награды в номинации «Сервис» за обеспечение регулярного пассажирского сообщения между большой землёй и Талабскими островами — Залита и Белова.
Раньше на этом маршруте работал только катер «Талабск», но 29 июля 2022 году состоялся первый рейс двух новых судов - «Ян Залит» и «Иван Белов». Они рассчитаны на 30 пассажиров, оборудованы всеми системами безопасности и спасения. Суда развивают скорость до тридцати километров в час.
Благодаря их запуску была увеличена частота рейсов между большой землёй и островами. В результате в прошедшем сезоне два новых судна и катер «Талабск» перевезли свыше 8,7 тысяч человек. По сравнению с 2021 годом число пассажиров выросло почти в два раза — тогда были перевезены порядка 4,5 тысяч человек.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.