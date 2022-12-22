За запуск новых катеров на Талабы перевозчик выдвинут на «Народное признание»

10:23, 22 декабря 2022, ПАИ

Колхоз имени Залита вошёл в число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он стал соискателем награды в номинации «Сервис» за обеспечение регулярного пассажирского сообщения между большой землёй и Талабскими островами — Залита и Белова.

Раньше на этом маршруте работал только катер «Талабск», но 29 июля 2022 году состоялся первый рейс двух новых судов - «Ян Залит» и «Иван Белов». Они рассчитаны на 30 пассажиров, оборудованы всеми системами безопасности и спасения. Суда развивают скорость до тридцати километров в час.

Благодаря их запуску была увеличена частота рейсов между большой землёй и островами. В результате в прошедшем сезоне два новых судна и катер «Талабск» перевезли свыше 8,7 тысяч человек. По сравнению с 2021 годом число пассажиров выросло почти в два раза — тогда были перевезены порядка 4,5 тысяч человек.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.