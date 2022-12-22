Город делает всё, чтобы у людей появилось ощущение праздника – Елена Павлова

15:46, 22 декабря 2022, ПАИ

Большинство псковичей положительно оценили новый подход к организации ярмарок и созданию досуговых площадок, сообщила директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова. Эта тема была затронута на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Ярмарки становятся красивее, мы ушли от палаток, пытаемся собственными силами сделать красиво, чтобы всем нравилось. Но всегда будут и те, кому что-то не нравится», – сказала Елена Павлова.

Она отметила, что жители Пскова делятся положительными эмоциями по поводу открытия катка в Финском парке. «Каток в Летнем саду мы делаем максимально красивым. У нас самый лучший лёд – мы заливаем его две недели. Специалисты, кто любит кататься, знают, что у нас лёд для профессионалов – он гладкий, не тает. У нас гирлянды, музыка, теплые раздевалки, прокат. Новая деревня, сами знаете. Город делает всё, чтобы у людей появилось ощущение праздника», – отметила Елена Павлова.

Ранее сообщалось о том, что город активно готовится к празднику – на улицах города появились новогодние гирлянды и инсталляции, а в центре Пскова установили главную новогоднюю ель. Также для псковичей открыли два катка и «Дачу Деда Мороза».