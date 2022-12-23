Федерация зимнего плавания может завоевать «Народное признание»
В номинации «Рекорд» общественной премии Псковской области «Народное признание» ещё одним соискателем награды стала Федерация зимнего плавания Псковской области.
Она официально была зарегистрирована только в этом году, но спортсмены, входящие в её состав, уже не один год занимают призовые места и показывают высокие результаты на различных соревнованиях, в том числе мирового уровня.
Так, в период с 2017 по 2022 год спортсмены Псковской области по зимнему плаванию ежегодно участвовали в кубках мира и России, чемпионатах мира 2018 года в Таллине (Эстония), 2020 года в Бледе (Словения) и 2022 года в Петрозаводске (Россия), занимая при этом призовые места. Пловцы Евгений Беляков, Марк Мордовцев, Артур Мордовцев, Анастасия Романычева, Каролина Мордовцева и другие неоднократно становились чемпионами и призерами этапов Кубка России и мира.
В Псковской области зимнее плавание развивается и культивируется в Пскове, Великих Луках, Печорах, Острове и других городах. В заявке отмечается, что в Псковской области есть большое количество энтузиастов, любителей зимнего плавания и закаливания, молодежи и людей старшего поколения, желающих заниматься зимним плаванием.
Кроме спортивной деятельности, федерация ведет научную и научно-методическую работу по изучению влияния гипотермии на организм человека, созданию новых методик тренировочного процесса в зимнем плавании.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее читайте здесь.
С 28 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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