Открытие ралли «Псков-2022» может стать главным событием года
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие» выдвинут зрительский суперспецучасток «Кубок княгини Ольги», который открывал ралли «Псков-2022» – третий этап чемпионата России по ралли.
За гонкой в центре города наблюдали порядка 5000 зрителей и болельщиков из разных регионов России и Белоруссии.
В качестве почетных гостей на штурманском кресле спортивных автомобилей псковских спортсменов по трассе городского спецучастка проехали глава Пскова Борис Елкин и занимавший тогда должность руководителя аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев.
Псковская область, являясь неофициальной раллийной столицей России, – единственная в стране, проводящая городские мероприятия такого масштаба в рамках этапа чемпионата России по ралли. Ралли «Псков» признано лучшим этапом чемпионата России сезона 2022 года по уровню организации, количеству участников и зрителей.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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