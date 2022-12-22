Открытие ралли «Псков-2022» может стать главным событием года

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие» выдвинут зрительский суперспецучасток «Кубок княгини Ольги», который открывал ралли «Псков-2022» – третий этап чемпионата России по ралли.

За гонкой в центре города наблюдали порядка 5000 зрителей и болельщиков из разных регионов России и Белоруссии.

В качестве почетных гостей на штурманском кресле спортивных автомобилей псковских спортсменов по трассе городского спецучастка проехали глава Пскова Борис Елкин и занимавший тогда должность руководителя аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев.

Псковская область, являясь неофициальной раллийной столицей России, – единственная в стране, проводящая городские мероприятия такого масштаба в рамках этапа чемпионата России по ралли. Ралли «Псков» признано лучшим этапом чемпионата России сезона 2022 года по уровню организации, количеству участников и зрителей.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.