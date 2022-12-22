Тренер по волейболу из Печор поборется за «Народное признание»
Учитель физической культуры и педагог дополнительного образования в Изборском лицее и тренер-преподаватель по волейболу в Печорской районной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Эльвира Строителева вошла в число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Она поборется за награду в номинации «Рекорд».
Эльвира Строителева окончила Великолукский филиал Московского областного государственного института физической культуры (ВФ МОГИФК). До поступления занималась в Печорской ДЮСШ и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, а уже во время учёбы в вузе получила звание «Мастер спорта СССР».
Начинала свою педагогическую деятельность после окончания вуза в 1987 году в Печорской ДЮСШ тренером-преподавателем по лыжным гонкам. В Изборском лицее работает с 2003 года.
Сейчас, помимо плановых уроков физкультуры, Эльвира Строителева ведёт в лицее секционные занятия по подготовке к сдаче нормативов ВФСК ГТО для начального звена. Для учащихся 5-7 классов она организует занятия по волейболу и подготовке к «Президентским состязаниям».
Воспитанники Эльвиры Строителевой были участниками и победителями областной олимпиады по физической культуре в городе Великие Луки, становились призёрами и победителями областных зимних фестивалей ВФСК ГТО, победителями и призерами областной спартакиады по волейболу, призёрами соревнований по волейболу «Серебряный мяч», областных соревнований по пляжному волейболу, областных этапов «Президентских состязаний». В 2016, 2021, 2022 годах учащиеся Изборского лицея выиграли муниципальные и областные соревнования учащихся «Президентские состязания» и с честью выступили на всероссийском этапе в Анапе и Туапсе.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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