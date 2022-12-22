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Тренер по волейболу из Печор поборется за «Народное признание»

Учитель физической культуры и педагог дополнительного образования в Изборском лицее и тренер-преподаватель по волейболу в Печорской районной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Эльвира Строителева вошла в число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Она поборется за награду в номинации «Рекорд».

Фото предоставлено автором заявки

Эльвира Строителева окончила Великолукский филиал Московского областного государственного института физической культуры (ВФ МОГИФК). До поступления занималась в Печорской ДЮСШ и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, а уже во время учёбы в вузе получила звание «Мастер спорта СССР».

Начинала свою педагогическую деятельность после окончания вуза в 1987 году в Печорской ДЮСШ тренером-преподавателем по лыжным гонкам. В Изборском лицее работает с 2003 года.

Фото предоставлено автором заявки

Сейчас, помимо плановых уроков физкультуры, Эльвира Строителева ведёт в лицее секционные занятия по подготовке к сдаче нормативов ВФСК ГТО для начального звена. Для учащихся 5-7 классов она организует занятия по волейболу и подготовке к «Президентским состязаниям».

Фото предоставлено автором заявки

Воспитанники Эльвиры Строителевой были участниками и победителями областной олимпиады по физической культуре в городе Великие Луки, становились призёрами и победителями областных зимних фестивалей ВФСК ГТО, победителями и призерами областной спартакиады по волейболу, призёрами соревнований по волейболу «Серебряный мяч», областных соревнований по пляжному волейболу, областных этапов «Президентских состязаний». В 2016, 2021, 2022 годах учащиеся Изборского лицея выиграли муниципальные и областные соревнования учащихся «Президентские состязания» и с честью выступили на всероссийском этапе в Анапе и Туапсе.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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