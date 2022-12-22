Автор фильмов о псковских ремёслах вошёл в число соискателей «Народного признания»
В номинации «Инициатива» общественной премии «Народное признание» выдвинут Александр Шпилевой, который снял цикл фильмов о ремёслах, развивающихся в Псковской области.
В заявке рассказывается, что Александр Шпилевой ищет умельцев, снимает фильмы об их искусстве, которые публикует в соцсетях.
«Благодаря ему люди узнают об уникальном наследии наших предков — о русских ремёслах, а никому не известные ранее мастера вдруг становятся востребованными. Через Александра редкие, уникальные русские ремёсла вновь становятся популярными среди людей», — отмечает автор заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.