Юный доброволец из Опочки может завоевать «Народное признание»
Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» стала 17-летняя Майя Мельникова из Опочецкого района.
Девушка уже восемь лет занимается добровольческой деятельностью, которую она начала в родной школе под руководством учительницы Татьяны Прудник.
«Мне нравилось участвовать в различных акциях , очень весело и увлекательно. А после началась моя деятельность в добровольческом центре «Дома добра», — поделилась девушка.
Теперь она помогает многодетным семьям, малоимущим, пенсионерам, молодёжи. За время своего добровольчества девушка приняла участие в огромном количестве акций самой разной направленности: это спасение экологии, помощь пожилым и детям, пропаганда здорового образа жизни и так далее.
«Не каждый человек готов делиться своим добром, но мне нравится делать добрые поступки, реализовывать себя. Я хочу делать мир лучше, добрее, хочу показать, что можно делать добро не ради того, чтобы о тебе говорили или прославляли, а ради того, чтобы люди в тебя верили, улыбались и просто говорили волшебное слово», — отметила Майя.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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