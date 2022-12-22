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Общество

Юный доброволец из Опочки может завоевать «Народное признание»

Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» стала 17-летняя Майя Мельникова из Опочецкого района.

Фото предоставлено автором заявки

Девушка уже восемь лет занимается добровольческой деятельностью, которую она начала в родной школе под руководством учительницы Татьяны Прудник.

«Мне нравилось участвовать в различных акциях , очень весело и увлекательно. А после началась моя деятельность в добровольческом центре «Дома добра», — поделилась девушка.

Фото предоставлено автором заявки

Теперь она помогает многодетным семьям, малоимущим, пенсионерам, молодёжи. За время своего добровольчества девушка приняла участие в огромном количестве акций самой разной направленности: это спасение экологии, помощь пожилым и детям, пропаганда здорового образа жизни и так далее.

«Не каждый человек готов делиться своим добром, но мне нравится делать добрые поступки, реализовывать себя. Я хочу делать мир лучше, добрее, хочу показать, что можно делать добро не ради того, чтобы о тебе говорили или прославляли, а ради того, чтобы люди в тебя верили, улыбались и просто говорили волшебное слово», — отметила Майя.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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