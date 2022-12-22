Пскович, бежавший без сна 30 часов, поборется за премию «Народное признание»

21:27, 22 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» выдвинут пскович Александр Ковалев, которые пробежал без перерыва на сон более 200 километров за 31 час.

Александр Ковалев начал заниматься бегом, чтобы повысить выносливость, которая требовалась в занятиях единоборствами. В течение нескольких лет бегал по 10-15 км, а потом принял участие в полумарафоне, и его дистанции стали куда длиннее.

Первые 100 км он бежал на марафоне Elton Ultra: это единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Эта дистанция стала для него пробивной. Было довольно тяжело: днём столбик термометра может подниматься до 50 градусов, а ночью, наоборот, было очень холодно. На дистанции Александр Ковалев несколько раз отключался, но когда финишировал, понял, что нечто подобное хочет испытать ещё раз.

Летом 2022 года Александр Ковалев участвовал в гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT), которая проходила в Ленинградской области. Он пробежал более 200 км без сна. Дистанция заняла 31 час. Говорит, что и это для него не предел. «Я перед собой ставлю такие цели, которые меня мотивируют постоянно держать себя в форме. Кажется, что пробежать столько уже нереально, но оказывается, что можно», — отмечает спортсмен.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.