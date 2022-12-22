Пскович, бежавший без сна 30 часов, поборется за премию «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» выдвинут пскович Александр Ковалев, которые пробежал без перерыва на сон более 200 километров за 31 час.
Александр Ковалев начал заниматься бегом, чтобы повысить выносливость, которая требовалась в занятиях единоборствами. В течение нескольких лет бегал по 10-15 км, а потом принял участие в полумарафоне, и его дистанции стали куда длиннее.
Первые 100 км он бежал на марафоне Elton Ultra: это единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Эта дистанция стала для него пробивной. Было довольно тяжело: днём столбик термометра может подниматься до 50 градусов, а ночью, наоборот, было очень холодно. На дистанции Александр Ковалев несколько раз отключался, но когда финишировал, понял, что нечто подобное хочет испытать ещё раз.
Летом 2022 года Александр Ковалев участвовал в гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT), которая проходила в Ленинградской области. Он пробежал более 200 км без сна. Дистанция заняла 31 час. Говорит, что и это для него не предел. «Я перед собой ставлю такие цели, которые меня мотивируют постоянно держать себя в форме. Кажется, что пробежать столько уже нереально, но оказывается, что можно», — отмечает спортсмен.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.