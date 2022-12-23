Глава областной федерации кудо поборется за «Народное признание»

08:29, 23 декабря 2022, ПАИ

За общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» поборется руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров. Он также является председателем общественного совета при комитете по спорту Псковской области, руководителем социального проекта «Школа настоящих мужчин», тренером высшей категории и мастером спорта по кудо.

В заявке отмечается, что уже третий год подряд под руководством Ильи Кучерова юношеская и юниорская сборная Псковской области по кудо выигрывает первенство СЗФО по кудо. При этом с каждым годом количество победителей и призеров всероссийских турниров по кудо растет и спортсмены показывают высокие результаты не только по кудо, но по смежным единоборствам. Так, только в 2022 году они стали призерами и победителями всероссийских турниров по панкратиону, ММА и грепплингу.

На протяжении четырёх лет Илье Кучерову доверяется проведение чемпионата и первенства СЗФО по кудо, а в 2023 году в Пскове впервые пройдет Всероссийский турнир по КУДО на призы губернатора Псковской области.

Под его руководством уже пятый год на территории Псковской области реализуется социальный проект «Школа настоящих мужчин». Он направлен на помощь мальчикам из неполных семей, оставшимся по какой-либо причине без отца. На данный момент в проекте участвует более 650 человек. Около 25 участников проекта Илья Кучеров курирует лично, оказывая любую помощь, в том числе финансовую.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.