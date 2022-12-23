Кофейня «Дерзкий Енот» включена в список претендентов на «Народное признание»
В номинации «Открытие» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился ещё один претендент на награду. Это кофейня «Дерзкий Енот», которая открылась в Пскове в октябре 2022 года.
В заявке отмечается, что «Дерзкий Енот» - первая кофейня в городе, которая предлагает съедобные стаканы для кофе и напитков. Тут они продаются как вместе с напитком, так и отдельно.
Ещё одной своей находкой коллектив «Дерзкого Енота» считает мини-панкейки. Суть в том, что ребенку не нужно нарезать блинчики, поскольку «порция уже приготовлена таким образом, чтобы ее было удобно есть в любом возрасте».
Гордятся в кофейне и жареным роллом-мороженым, который подаётся с различными топингами.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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