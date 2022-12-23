Кофейня «Дерзкий Енот» включена в список претендентов на «Народное признание»

09:20, 23 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Открытие» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился ещё один претендент на награду. Это кофейня «Дерзкий Енот», которая открылась в Пскове в октябре 2022 года.

В заявке отмечается, что «Дерзкий Енот» - первая кофейня в городе, которая предлагает съедобные стаканы для кофе и напитков. Тут они продаются как вместе с напитком, так и отдельно.

Ещё одной своей находкой коллектив «Дерзкого Енота» считает мини-панкейки. Суть в том, что ребенку не нужно нарезать блинчики, поскольку «порция уже приготовлена таким образом, чтобы ее было удобно есть в любом возрасте».

Гордятся в кофейне и жареным роллом-мороженым, который подаётся с различными топингами.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.