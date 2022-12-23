«Хлебный Хутор» и его хозяйка номинированы на «Народное признание»
Экопоселение в Печорском районе «Хлебный Хутор», его продукция и хозяйка Ольга Волконская выдвинуты на «Народное признание». Руководитель хозяйства поборется за награду в номинации «Бизнесмен года», хлеб и пряники от «Хлебного Хутора» - в номинации «Наша марка», а само экопоселение представлено в номинации «Сервис».
Ольга Волконская занимается не только сельским хозяйством, но развивает производство и туризм.
На территории «Хлебного Хутора» работает маленькая птицеферма, пряничный цех. Пряники и хлеб уже стали неотъемлемой частью сувенирной продукции Псковской области. Также здесь изготавливают сыры и молочную продукцию, каши по древним рецептам и разные аутентичные напитки.
В самом «Хлебном Хуторе» для гостей создано множество интересных локаций. Трапезная, ремесленные домики и концертная площадка, древняя крепость «Обдех» с настоящей часовней, заповедная тропа, ведущая через лес и болото к порогам реки.
Ольга Волконская развивает традиционные ремёсла. Она сотрудничает с мастерами и предоставляет возможность проводить мастер-классы на базе «Хлебного Хутора». Летом на хуторе проходил интенсив, в рамках которого любой желающий мог обучиться ткачеству, прядению, росписи, шитью традиционных тряпичных кукол.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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