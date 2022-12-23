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Экономика

«Хлебный Хутор» и его хозяйка номинированы на «Народное признание»

Экопоселение в Печорском районе «Хлебный Хутор», его продукция и хозяйка Ольга Волконская выдвинуты на «Народное признание». Руководитель хозяйства поборется за награду в номинации «Бизнесмен года», хлеб и пряники от «Хлебного Хутора» - в номинации «Наша марка», а само экопоселение представлено в номинации «Сервис».

Фото предоставлено автором заявки

Ольга Волконская занимается не только сельским хозяйством, но развивает производство и туризм.

На территории «Хлебного Хутора» работает маленькая птицеферма, пряничный цех. Пряники и хлеб уже стали неотъемлемой частью сувенирной продукции Псковской области. Также здесь изготавливают сыры и молочную продукцию, каши по древним рецептам и разные аутентичные напитки.

Фото предоставлено автором заявки

В самом «Хлебном Хуторе» для гостей создано множество интересных локаций. Трапезная, ремесленные домики и концертная площадка, древняя крепость «Обдех» с настоящей часовней, заповедная тропа, ведущая через лес и болото к порогам реки.

Ольга Волконская развивает традиционные ремёсла. Она сотрудничает с мастерами и предоставляет возможность проводить мастер-классы на базе «Хлебного Хутора». Летом на хуторе проходил интенсив, в рамках которого любой желающий мог обучиться ткачеству, прядению, росписи, шитью традиционных тряпичных кукол.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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