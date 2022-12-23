Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Студия воздушной гимнастики SPACE пополнила список кандидатов на «Народное признание»

Список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант» пополнила студия воздушной гимнастики SPACE. Руководит ею Алина Махова, а занимаются, в основном, дети от пяти лет и подростки.

Фото предоставлено автором заявки

Главное направление, в котором работает студия, - это гимнастика на воздушных полотнах, воздушном кольце и стропах.

Тренеры и ученики студии выступают на соревнованиях и фестивалях по воздушно-спортивному эквилибру, регулярно становясь призерами и победителями. Они были участниками мероприятий в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Смоленске, Брянске, Великих Луках, Москве, Екатеринбурге. Также воспитанники студии выступают на ежегодном фестивале студии в Пскове.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

Студия воздушной гимнастики SPACE пополнила список кандидатов на «Народное признание»
23 декабря 2022

Глава областной федерации кудо поборется за «Народное признание»

22 декабря 2022

Пять золотых медалей завоевали псковские гимнастки на международном турнире по воздушной гимнастике
22 декабря 2022

Тренер по волейболу из Печор поборется за «Народное признание»
22 декабря 2022

Открытие ралли «Псков-2022» может стать главным событием года
22 декабря 2022

Федерация зимнего плавания может завоевать «Народное признание»
22 декабря 2022

Псковские лыжники стали призёрами соревнований в Белоруссии
22 декабря 2022

Псковичей приглашают окунуться в прорубь

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...