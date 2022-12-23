Студия воздушной гимнастики SPACE пополнила список кандидатов на «Народное признание»
Список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант» пополнила студия воздушной гимнастики SPACE. Руководит ею Алина Махова, а занимаются, в основном, дети от пяти лет и подростки.
Главное направление, в котором работает студия, - это гимнастика на воздушных полотнах, воздушном кольце и стропах.
Тренеры и ученики студии выступают на соревнованиях и фестивалях по воздушно-спортивному эквилибру, регулярно становясь призерами и победителями. Они были участниками мероприятий в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Смоленске, Брянске, Великих Луках, Москве, Екатеринбурге. Также воспитанники студии выступают на ежегодном фестивале студии в Пскове.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Студия воздушной гимнастики SPACE пополнила список кандидатов на «Народное признание»
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