Студия воздушной гимнастики SPACE пополнила список кандидатов на «Народное признание»

12:36, 23 декабря 2022, ПАИ

Список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант» пополнила студия воздушной гимнастики SPACE. Руководит ею Алина Махова, а занимаются, в основном, дети от пяти лет и подростки.

Главное направление, в котором работает студия, - это гимнастика на воздушных полотнах, воздушном кольце и стропах.

Тренеры и ученики студии выступают на соревнованиях и фестивалях по воздушно-спортивному эквилибру, регулярно становясь призерами и победителями. Они были участниками мероприятий в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Смоленске, Брянске, Великих Луках, Москве, Екатеринбурге. Также воспитанники студии выступают на ежегодном фестивале студии в Пскове.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.