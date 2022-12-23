Великолукский «Союз десантников» вошёл в число претендентов на «Народное признание»

13:02, 23 декабря 2022, ПАИ

«Союз десантников» города Великие Луки вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Он выдвинут в номинации «Инициатива» за проведение акций в поддержку участников СВО.

Так, «Союз десантников» организовал сбор, доставку гуманитарного груза и адресных посылок в зону СВО. Уже состоялось несколько поездок к бойцам. В марте 2022 года организация провела автопробег в поддержку СВО, в котором приняли участие более 400 человек. Также был организован международный турнир по борьбе самбо «Мы вместе» в поддержку спецоперации.

Кроме того, великолукский «Союз десантников» занимается патриотическим и культурно-нравственным воспитанием молодёжи.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.