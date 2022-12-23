Великолукский «Союз десантников» вошёл в число претендентов на «Народное признание»
«Союз десантников» города Великие Луки вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Он выдвинут в номинации «Инициатива» за проведение акций в поддержку участников СВО.
Так, «Союз десантников» организовал сбор, доставку гуманитарного груза и адресных посылок в зону СВО. Уже состоялось несколько поездок к бойцам. В марте 2022 года организация провела автопробег в поддержку СВО, в котором приняли участие более 400 человек. Также был организован международный турнир по борьбе самбо «Мы вместе» в поддержку спецоперации.
Кроме того, великолукский «Союз десантников» занимается патриотическим и культурно-нравственным воспитанием молодёжи.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.