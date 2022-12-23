Сеть кафе «Миша» и её основатель номинированы на «Народное признание»

13:49, 23 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинуты Михаил Пасько и его сеть кафе и кондитерских «Миша».

Михаил Пасько стал соискателем награды в номинации «Бизнесмен года». За небольшой период времени он вместе с супругой Еленой и партнёром Александром Алексеевым развил свой бизнес, который начинался с одной кондитерской, до целой сети. Сегодня платформа питания «Миша», которая может получить награду в номинации «Сервис», включает в себя кондитерскую, кафе, два бистро, кулинарию и точку, специализирующуюся на изготовлении суши и пиццы.

В 2022 году Михаил Пасько стал участником шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». Ему удалось на несколько дней стать руководителем крупного предприятия в Санкт-Петербурге — кондитерского производства «Север — Метрополь».

Торты и десерты, которые выпускает компания «Миша», будут бороться за победу в номинации «Наша марка». На сегодняшний день только тортов здесь производят 40 наименований. А после программы «Теперь я босс» компания «Север — Метрополь» намерена запустить в производство фирменный торт Михаила Пасько «Мишкин».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.