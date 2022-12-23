Сеть кафе «Миша» и её основатель номинированы на «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинуты Михаил Пасько и его сеть кафе и кондитерских «Миша».
Михаил Пасько стал соискателем награды в номинации «Бизнесмен года». За небольшой период времени он вместе с супругой Еленой и партнёром Александром Алексеевым развил свой бизнес, который начинался с одной кондитерской, до целой сети. Сегодня платформа питания «Миша», которая может получить награду в номинации «Сервис», включает в себя кондитерскую, кафе, два бистро, кулинарию и точку, специализирующуюся на изготовлении суши и пиццы.
В 2022 году Михаил Пасько стал участником шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». Ему удалось на несколько дней стать руководителем крупного предприятия в Санкт-Петербурге — кондитерского производства «Север — Метрополь».
Торты и десерты, которые выпускает компания «Миша», будут бороться за победу в номинации «Наша марка». На сегодняшний день только тортов здесь производят 40 наименований. А после программы «Теперь я босс» компания «Север — Метрополь» намерена запустить в производство фирменный торт Михаила Пасько «Мишкин».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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