Изборский музей выразил соболезнования родным Жанны Малышевой

15:27, 23 декабря 2022, ПАИ

Коллектив Государственного музея-заповедника «Изборск» выразил соболезнования родным, близким и коллегам экс-председателя rоскомитета по культуре Псковской области, заместителя директора по развитию и продвижению музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Жанны Малышевой.

«Умная, яркая, целеустремлённая, решительная, с активной гражданской позицией, она всегда была рядом с нами - в будни и праздники. Жанна Николаевна любила и ценила жизнь, умела дружить, была добрым, светлым и жизнерадостным человеком. Эта горькая утрата, невосполнимая. Память об удивительной и отзывчивой Жанне Николаевне останется навсегда в наших сердцах. Еще раз приношу самые искренние соболезнования родным и близким», - сказала директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Жанна Малышева скончалась 22 декабря, прощание с ней пройдет в Пскове 24 декабря.