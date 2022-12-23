Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изборский музей выразил соболезнования родным Жанны Малышевой

Коллектив Государственного музея-заповедника «Изборск» выразил соболезнования родным, близким и коллегам экс-председателя rоскомитета по культуре Псковской области, заместителя директора по развитию и продвижению музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Жанны Малышевой. 

«Умная, яркая, целеустремлённая, решительная, с активной гражданской позицией, она всегда была рядом с нами - в будни и праздники. Жанна Николаевна любила и ценила жизнь, умела дружить, была добрым, светлым и жизнерадостным человеком. Эта горькая утрата, невосполнимая. Память об удивительной и отзывчивой Жанне Николаевне останется навсегда в наших сердцах. Еще раз приношу самые искренние соболезнования родным и близким», - сказала директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Жанна Малышева скончалась 22 декабря, прощание с ней пройдет в Пскове 24 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

Михаил Ведерников отправит подарок ребенку из ДНР
23 декабря 2022

216 заявок поступило на соискание премии «Народное признание - 2022»
23 декабря 2022

Смотрины. 94-й выпуск «Псковского телеграма»

23 декабря 2022

Социальный городок в Борисовичах достроят в 2023 году
23 декабря 2022

Игорь Иванов получил благодарность за помощь в поддержке участников СВО
23 декабря 2022

ВИДЕО Дезинфекцию автобусов в Пскове проводят после каждого рейса
23 декабря 2022

Почти 800 псковичей с начала зимы обратились за помощью к травматологам
23 декабря 2022

ВИДЕО Рыбаки оценили лёд на Псковском озере после плюсовой температуры

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...