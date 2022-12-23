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Общество

Россияне назвали свои любимые новогодние блюда

Каждый второй россиянин предпочитает провести новогоднюю ночь за большим праздничным столом, при этом самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются салаты, среди которых и традиционный оливье. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса правильного питания Level Kitchen. 

Исследование проводилось на сайте, а также в Telegram-канале компании в период с 12 по 18 декабря текущего года. Было опрошено 2700 человек. «Каждый второй опрошенный выбирает именно традиционный формат застолья в Новый год. Большинство также обязательно поставит на стол множество салатов во главе с оливье и не будет считать количество съеденной ночью еды», - говорится в материалах, передает РИА Новости. 

Согласно результатам исследования, 53 % проголосовали за большое количество блюд и закусок на новогоднем столе, 38 % выбрали ужин с одним горячим и закусками. Но есть и те, кто предпочитает иные форматы «ночного» меню: например, 6 % респондентов высказались за легкий перекус в виде фруктов, овощей и закусок, а 2 % вообще решили не есть в праздничную ночь.

В свою очередь для 58 % опрошенных важно наличие на новогоднем столе традиционного оливье с прочими салатами, 41 % из них обязательно приготовят горячее блюдо - это мясо или рыба с различными гарнирами, а фрукты и алкоголь в составе праздничной еды важны для 34 % и 33 % опрошенных. Далее по популярности идут сок (25 %), колбасы и сыры (21 %), а на последнем месте - конфеты, получившие лишь 10 % голосов.

В исследовании также отмечается, что большинство опрошенных не планируют ставить никаких ограничений по количеству съеденных ночью блюд: 53 % в целом не контролируют себя, а 23 % под Новый год в еде будут следовать принципу «как получится». «Остальные 24 % участников опроса либо целиком и полностью дают себе отчет в количестве съеденных блюд, либо просто склонны к подсчету», - отмечают в Level Kitchen.

Недавно псковичи рассчитали «индекс оливье» накануне Нового года, по которому это блюдо готовит большинство семей. Также Псковстат подсчитал, как изменилась стоимость новогодних салатов

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