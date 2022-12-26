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Общество

Автобусный маршрут площадь Ленина – аэропорт может появиться в Пскове

Новый автобусный маршрут может появиться в городе Пскова. Об этом сообщил врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, новый автобусный маршрут от площади Ленина до аэропорта возможно будет организован после открытия Троицкого моста. Также организуют автобусное движение по улице Кузбасской Дивизии, где на данный момент проезжат только автобус № 22.

Станислав Стармолотов также остановился на вопросе повышения стоимости проезда в автобусах. «Это, безусловно, спасает, но не в той мере, как хотелось бы. Всё равно, несмотря на повышение цен на проезд, приходится выделять деньги на платежеспособность ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» из областного бюджета, но сумма уже будет намного меньше. Это, по сути, ежегодная процедура – увязывать с уровнем инфляции индексацию цен. Она не особо приятна, но необходима. Надо поднимать экономику предприятия», – заметил он.

Руководитель профильного комитета также сообщил, что на предприятии зарплата сотрудникам выплачивается вовремя и индексируется. Также «Псковпассажиравтотранс» рассчитался с долгами контрагентов. «Если сравнивать с 2021 годом, то в этом году потраченных из областного бюджета средств в поддержку предприятия существенно меньше, поэтому я вижу положительную динамику», – сказал он.

Станислав Стармолотов добавил, что идёт работа по привлечению федеральных средств для развития транспортного предприятия. «Потребность очень большая в обновлении парка, чтобы предприятие задышало еще легче. Более двух миллиардов рублей нужно привлечь на покупку техники», – уточнил он.

Напомним, что с 17 декабря стоимость проезда в автобусах выросла. Ситуацию прокомментировал губернатор Михаил Ведерников.

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