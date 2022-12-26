ПАИ вышло в лидеры по количеству цитат среди псковских СМИ

17:22, 26 декабря 2022, ПАИ

Псковское агентство информации возглавило список лидеров по количеству цитат среди СМИ Псковской области за минувшую неделю. Другое псковское СМИ, по данным сервиса «Медиалогия», стало лидером по индексу цитируемости (ИЦ).

С 19 по 25 декабря на Псковское агентство информации ссылались 29 раз, на прошлой неделе этот показатель был равен 26. Среди самых цитируемых новостей ПАИ новость о бойцах псковской Росгвардии, которые изъяли пять единиц стрелкового оружия за неделю, информация о том, что в пушкиногорском экопарке медведица вновь отказалась впадать в спячку, материал о том, что более 600 псковичей стали пациентами травмпункта в декабре. Именно эти темы позволили на прошлой неделе повысить цитируемость.

Второе место по количеству цитат занимает информагентство холдинга «Гражданская пресса», при этом по индексу цитируемости это издание оказалось на первом месте.

На втором месте по индексу цитируемости – Псковское агентство информации. В рейтинг «Медиалогии» также вошли и другие издания государственного медиахолдинга «Медиацентр 60»: «Псковская правда» и «Аргументы и факты – Псков».