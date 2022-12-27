Заболеваемость гриппом снизилась среди детей в Пскове

18:00, 27 декабря 2022, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Пскове на 25,1 %, зарегистрировано 4 905 случаев в период с 19 по 25 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Среди детей до 14 лет заболеваемость снизилась на 33,5 %, в том числе у детей от 7 до 14 лет – на 52,2 %.

При этом эпидпорог по городу превышен на 132,2 %.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 15,6 %.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что с 19 по 25 декабря псковские школьники отправляются на дистанционное обучение.