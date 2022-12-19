Экс-вицегубернатор назвал два самых знаковых объекта газификации 2022 года

20:02, 27 декабря 2022, ПАИ

О реализации программы газификации в регионе рассказал сегодня Псковскому агентству информации бывший заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

В частности, он сообщил о планах подведения газа в двух районах — Новоржевском и Пушкиногорском.

«В регионе продолжается реализация программы газификации. Два самых знаковых события — это начало строительно-монтажных работ в Новоржевском и Пушкиногорском районах. Надеемся, через год-два эти районы уже будут газифицированы. Социальная газификация продолжается немного не теми темпами, как нам бы хотелось, но более 9 тысяч домовладений получили газ бесплатно», — заявил Василий Осипов.

Ранее ПАИ писало, что Михаил Ведерников принял меры поддержки граждан для участия в программе — единовременную выплату на догазификацию увеличили с 40 до 70 тысяч рублей.