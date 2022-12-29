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Общество

Строительство медкорпуса ПсковГУ поможет решить проблему с кадрами – Вера Емельянова

Среди достижений Псковской области в 2022 году вице-губернатор Вера Емельянова отметила строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы можем заметить на Завеличье в городе Пскове начало строительства учебно-лабораторного корпуса нашего университета. Это тоже важнейшее событие года, которое позволит уже в ближайшее время принимать на обучение будущих докторов, так нам необходимых. В этом году наши ребята ответили на все те новые проекты, которые мы вводили или внедряли в нашу жизнь», — сказала заместитель главы региона.

Напомним, средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета были выделены по решению правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта предусмотрели более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России.

Как ранее отмечал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, новый медкорпус ПсковГУ поможет решить проблему дефицита кадров.

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