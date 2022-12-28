Экономические итоги года подвела вице-губернатор Нинель Салагаева

10:28, 28 декабря 2022, ПАИ

Экономические итоги года подвела вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Первым она назвала запуск завода «Титан-Полимер», который планируется в ближайшее время. «Завод готов, он сейчас находится в промышленной эксплуатации, пусконаладке, поэтому мы ожидаем долгожданный запуск якорного резидента «Титан-Полимер» у нас, на территории особой экономической зоны Моглино», - отметил Салагаева.

Кроме того, она рассказала о запуске и функционировании еще одного резидента - завода «Елме Мессер Рус» по производству сжиженных газов на территории Моглино.

«Важный проект, который достаточно быстро, оперативно был реализован, несмотря на существующие санкции, ограничения. Инвестиции в завод составили 2,5 миллиарда рублей, он функционирует. Это и медицинские, и промышленные газы из атмосферного воздуха, и мы ожидаем, что благодаря этому заводу закроется потребность в кислороде, который так нужен был в период пандемии и не только на территории Псковской области, а по всему Северо-Западу. Ещё будет отгрузка на экспорт», - добавила замгубернатора.

Также Нинель Салагаева рассказала о «перезагрузке» отношений в сфере сотрудничества с Витебской областью.

«Вы знаете, что Псковская область всегда сотрудничала, и у нас подписано соглашение, мы взаимодействуем в рамках дорожной карты. В этом году, в начале июля, состоялся визит председателя облисполкома Витебской области Александра Михайловича Субботина к нам. Наши руководители договорились о перезапуске отношений, об активизации этих отношений, и уже в сентябре состоялись дни Витебской области в Пскове. Сейчас мы планируем, готовимся, что в следующем году проведем дни Псковской области в Витебске», - подытожила заместитель губернатора.

Ранее итоги года подвёл теперь уже бывший заместитель губернатора Василий Осипов. Недавно он покинул пост замгубернатора Псковской области, позже стала известна его новая должность.