Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Экономические итоги года подвела вице-губернатор Нинель Салагаева

Экономические итоги года подвела вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Первым она назвала запуск завода «Титан-Полимер», который планируется в ближайшее время. «Завод готов, он сейчас находится в промышленной эксплуатации, пусконаладке, поэтому мы ожидаем долгожданный запуск якорного резидента «Титан-Полимер» у нас, на территории особой экономической зоны Моглино», - отметил Салагаева.

Кроме того, она рассказала о запуске и функционировании еще одного резидента - завода «Елме Мессер Рус» по производству сжиженных газов на территории Моглино.

«Важный проект, который достаточно быстро, оперативно был реализован, несмотря на существующие санкции, ограничения. Инвестиции в завод составили 2,5 миллиарда рублей, он функционирует. Это и медицинские, и промышленные газы из атмосферного воздуха, и мы ожидаем, что благодаря этому заводу закроется потребность в кислороде, который так нужен был в период пандемии и не только на территории Псковской области, а по всему Северо-Западу. Ещё будет отгрузка на экспорт», - добавила замгубернатора.

Также Нинель Салагаева рассказала о «перезагрузке» отношений в сфере сотрудничества с Витебской областью.

«Вы знаете, что Псковская область всегда сотрудничала, и у нас подписано соглашение, мы взаимодействуем в рамках дорожной карты. В этом году, в начале июля, состоялся визит председателя облисполкома Витебской области Александра Михайловича Субботина к нам. Наши руководители договорились о перезапуске отношений, об активизации этих отношений, и уже в сентябре состоялись дни Витебской области в Пскове. Сейчас мы планируем, готовимся, что в следующем году проведем дни Псковской области в Витебске», - подытожила заместитель губернатора.

Ранее итоги года подвёл теперь уже бывший заместитель губернатора Василий Осипов. Недавно он покинул пост замгубернатора Псковской области, позже стала известна его новая должность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2022

Экономические итоги года подвела вице-губернатор Нинель Салагаева
28 декабря 2022

О «перезагрузке» отношений с Витебской областью рассказала псковский вице-губернатор
28 декабря 2022

Завод «Титан-Полимер» запустят в Псковской области до конца года
28 декабря 2022

Как идёт работа над проектом бюджета-2023, рассказал Михаил Ведерников
27 декабря 2022

РСХБ предлагает решение для повышения эффективности рыбных хозяйств
27 декабря 2022

В Псковской области планируется оптимизировать работу автостанций

27 декабря 2022

Почему новогодние ёлки не могут быть дешёвыми, объяснили продавцы
26 декабря 2022

Уникальные автомобили начнут выпускать в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...