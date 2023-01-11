Псковичи устроили флешмоб в поддержку избитого сотрудника «управляйки»

09:58, 11 января 2023, ПАИ

Псковичи устроили флешмоб добрых слов в поддержку избитого сотрудника управляющей компании. Пост, под которым жители города оставляют пожелания, размещен в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Все, кто живет в нашем микрорайоне, хорошо знают Александра, водителя трактора, который пострадал от неуравновешенного гражданина. Оставьте добрые слова поддержки для Александра в благодарность за его работу, за наши чистые дворы и дороги, за преданность делу, за честность, за доброту и отзывчивость. И пусть добро всегда побеждает», - написал автор поста.

Псковичи стали активно писать комментарии и желать сотруднику управляющей компании скорейшего выздоровления. Также они поблагодарили мужчину за труд.

«Огромное спасибо за вашу работу! И скорейшего выздоровления, как физического, так и психологического, после этой вопиющей ситуации! Весь микрорайон с вами!» - отметила жительница микрорайона.

«Живу в этом районе более восьми лет и вижу, как он работает, я благодарна ему за качество работы, за доброжелательность и очень сопереживаю ему. Скорейшего восстановления, и пусть зло будет наказано», - оставила комментарий ещё одна горожанка.

«Живу в районе 13 лет, и за все эти годы район процветает и развивается. Район наш всегда чистый (в любое время года). Александр, выражаю огромную благодарность за ваш нелегкий труд. Очень жаль, что произошла такая вопиющая несправедливая ситуация. Здоровья вам, скорейшего восстановления. Если потребуется, весь район поднимется на вашу защиту», - подчеркнула жительница Пскова.

«Благодаря этому посту я узнала, как зовут нашего замечательного тракториста. Александр, мои дети заглядывают в каждый трактор на улице, проверяя, не вы ли за рулём. Спасибо вам за ваш труд! Соседи, как замечательна ваша поддержка! Надеюсь, обидчик уже очень пожалел о своём поступке. Ждём публичных извинений», - поддержала пострадавшего другая псковичка.

«Мой сын с таким восторгом смотрит на работу Александра, говорит, что тоже хочет быть трактористом. Александр, вы настоящий герой для нас и наших детей. Скорейшего вам выздоровления и всего самого доброго», - добавила участница группы.

Также псковичи поблагодарили женщину, которая опубликовала видео инцидента.

Напомним, 10 января в Пскове автомобилист избил сотрудника управляющей компании за то, что тот чистил дворы и не смог пропустить автомобиль. Позже полиция прокомментировала инцидент. В настоящее время прокуратура Псковской области проверяет факт избиения сотрудника.