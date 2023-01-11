В Псковской области превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей

10:51, 11 января 2023, ПАИ

Превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей до двух лет на 22,2 % отмечено в Псковской области на неделе с 2 по 8 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трёх муниципальных образованиях: Пскове, Великих Луках и Новосокольническом районе.

Количество жителей региона с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, снизилось за неделю на 48,8 % и составило 63 человека.

Ранее сообщалось, что с начала года уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области снизился почти на 59%. В этой связи представители власти отметили, что решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно.