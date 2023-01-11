«Фонарей нет, а волки есть»: в Плюсском районе установят освещение на опасном участке

13:52, 11 января 2023, ПАИ

Уличное освещение установят в плюсской деревне Терешинка. Об этом сообщила глава района Наталья Иванова в ответ на обращение местной жительницы, размещенной на сайте губернатора Псковской области.

Жители деревни не раз жаловались на отсутствие фонарей на прилегающей к лесу дороге. «Мы водим детей на автобус не одну сотню метров в полной темноте, что актуально в зимнее время. У нас нет ни одного фонаря, а волки есть», - написала жительница деревни.

Наталья Иванова проинформировала: «Во втором квартале 2023 года в деревне Терешинка силами администрации городского поселения «Плюсса» будут установлены два уличных светильника. Расчистка дорог в данном населенном пункте производится обслуживающей организацией по утвержденному графику и в рамках существующего финансирования».

Ранее сообщалось, что в Плюсском районе произошло смертельное нападение трех волков на собак. Происшествие прокомментировал охотовед Олег Беспрозванных.