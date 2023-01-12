Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове

09:30, 12 января 2023, ПАИ

Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, речь идет о школе №5 на улице Максима Горького, техническом лицее на Некрасова, 9 и еще шести городских школах.

В сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информация о заложенных бомбах на территориях школ области начала поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы были адресованы ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В ноябре сообщалось о минировании всех великолукских школ.