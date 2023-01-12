Безлимитные транспортные карты для студентов появятся в Пскове

14:11, 12 января 2023, ПАИ

Безлимитный проезд в автобусах по транспортной карте предусмотрели для студентов в Пскове. Стоимость составит 1900 рублей в месяц. Об этом сообщается в группе «Псковпассажиравтотранс» в социальной сети «ВКонтакте».

«В целях повышения доступности услуг автомобильного транспорта и обеспечения равной доступности транспортных услуг с 01.02.2023 вводится новая услуга по транспортной карте студента – месячный абонемент для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения, обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» (количество поездок в месяц не ограничено). Стоимость данного проездного билета с 25.01.2023 г. составит 1900 рублей», - говорится в сообщении.

Напомним, что стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте с ограниченным количеством поездок для студентов (не более 100) с 17 декабря составляет 1 100 рублей. Повышение платы за проезд в автобусах Пскова прокомментировал губернатор.