В МЧС поблагодарили псковичей за сознательность в новогодние праздники

13:08, 13 января 2023, ПАИ

За сознательность и ответственность в новогодние праздники поблагодарил жителей региона врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Благодарю жителей за сознательность и ответственность, надеюсь, что будем работать в таком режиме и дальше», - сказал он.

Кроме того, Сергей Лаврухин сообщил, что на новогодних праздниках с 1 по 9 января произошло 33 пожара, при этом сотрудникам МЧС удалось предотвратить гибель людей. «Самым значимым пожаром стал ресторан «Мюнхель», на площади в 150 квадратных метров сгорела кровля здания. В данный момент проводится проверка», - добавил глава ведомства.