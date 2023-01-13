В МЧС поблагодарили псковичей за сознательность в новогодние праздники
За сознательность и ответственность в новогодние праздники поблагодарил жителей региона врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Благодарю жителей за сознательность и ответственность, надеюсь, что будем работать в таком режиме и дальше», - сказал он.
Кроме того, Сергей Лаврухин сообщил, что на новогодних праздниках с 1 по 9 января произошло 33 пожара, при этом сотрудникам МЧС удалось предотвратить гибель людей. «Самым значимым пожаром стал ресторан «Мюнхель», на площади в 150 квадратных метров сгорела кровля здания. В данный момент проводится проверка», - добавил глава ведомства.
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