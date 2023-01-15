Мат и мерзость: «Дом белого аиста» объяснил отказ от пожертвования

13:49, 15 января 2023, ПАИ

«Дом белого аиста» разъяснил причину отказа от крупного пожертвования, которое поступило от популярного шоу. Текст с объяснением был опубликован в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Мои помощники представили мне благотворителей, с которыми я не была знакома, за «творчеством» которых не слежу, как весёлых кавээнщиков, юмористов. Вполне логичным было публично поблагодарить их, по моему поручению это и было сделано на странице нашей группы. После опубликования благодарности я увидела недоумённые комментарии подписчиков о том, кого мы благодарим, зашла на страницу «Чикен Карри» во «ВКонтакте», начала смотреть последний размещённый там 12 выпуск и пришла в полный шок: мат и мерзость. Для меня такой контент совершенно неприемлем», — написала руководительница центра помощи аистам Марина Сиденко.

Ранее сообщалось, что волонтёрский центр «Дом белого аиста» отказался от крупного пожертвования по идеологическим соображениям.

Центр помощи аистам, попавшим в сложную ситуацию, работает в Псковской области с 2018 года в формате волонтёрского объединения, в декабре 2022 года они получили официальный статус. За четыре с половиной года аистиный центр принял 230 белых аистов, попавших в беду. Многие из питомцев вернулись в природу, 73 аиста зимуют в «Доме белого аиста» этой зимой, 18 из них выпустят весной на волю, остальные останутся жить в реабилитационном центре.