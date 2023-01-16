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Общество

Каждого десятого псковича пугает «кракен» – опрос

Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием «кракен» пугает только каждого десятого псковича. Самые бесстрашные — антипрививочники, сообщает SuperJob. 

Двое из трёх псковичей не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России. «Каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален», — комментируют респонденты. Боятся «кракена» только 11 %.  Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди горожан старше 45 лет (13 %). В опросе приняли участие экономически активные граждане города.

Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (15 %). Среди псковичей, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 10 %. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6 % из них боятся «кракена».

Напомним, что первый случай заражения штаммом «кракен» зафиксирован в России 12 января. Также псковичей предупредили об опасности штамма «кракен» и рассказали, чем он опасен.

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