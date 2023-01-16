Псковский музей принял участников акции «Дорогами Победы»

11:53, 16 января 2023, ПАИ

Участники общественно-патриотической акции «Дорогами Победы», посвященной сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и военной истории России, посетили Псковский музей-заповедник 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В главном здании музея прошла встреча генерального директора Светланы Мельниковой с делегацией из Москвы, в рамках которой участники акции вручили музею памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».

Напомним, Псковская область присоединилась к общественно-патриотической акции «Дорогами Победы». Опыт реализации патриотических проектов обсудили в Пскове 14 января. В рамках визита в Псковскую область московская делегация посетила ряд воинских мемориалов.